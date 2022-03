VIDEO – Nuova escalation di furti a Fondi, i cittadini incontrano le istituzioni: il punto

Nuovi giorni di tensione e paura, a Fondi: i topi d’appartamento sono tornati a colpire a ripetizione, soprattutto nelle frazioni Querce e San Magno. Furti andati a segno o soltanto tentati, con i ladri come nel recente passato spesso in azione tra il tardo pomeriggio e la prima serata.

Mentre polizia e carabinieri indagano, venerdì sera in zona Querce decine di cittadini si sono riuniti all’esterno della chiesa di Sant’Antonio per un incontro pubblico cui ha preso parte una rappresentanza dell’amministrazione comunale composta dal sindaco Beniamino Maschietto, dal vicesindaco Vincenzo Carnevale, dal presidente del consiglio Giulio Mastrobattista, dal consigliere delegato alle periferie Fabio Iannone e dall’altro consigliere Sergio Di Manno. Ma c’erano anche esponenti d’opposizione come Francesco Ciccone e, per quanto riguarda le forze dell’ordine, il vicequestore Marco De Bartolis, dirigente del Commissariato della Piana.





I residenti sono tornati a chiedere più divise e mezzi a difesa del territorio, col primo cittadino che al riguardo ha assicurato il proseguimento dei contatti con il Prefetto e le forze dell’ordine, in atto da mesi. Sottolineando, tra l’altro, che “le istituzioni sono presenti e continuano a lavorare”. Nei prossimi giorni, ha poi anticipato Maschietto, si terrà anche un vertice del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, volto a capire quali altre azioni intraprendere per porre fine ai raid dei ladri. Su un fronte affine, alla presenza dello stesso sindaco a breve una delegazione di residenti della contrada Querce incontrerà nuovamente il dirigente del Commissariato.

