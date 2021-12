“Una forma di violenza che non si può accettare”. Così il sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto, ha commentato la recente escalation di furti in casa. Intercettato dai microfoni di h24notizie nel corso di una cena benefica, il primo cittadino non ha mancato di fornire alcune riflessioni e, soprattutto, sottolineare l’impegno delle istituzioni per arginare il fenomeno, fornendo gli ultimi aggiornamenti sulla stretta delle forze dell’ordine.

