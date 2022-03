Nasce a Gaeta il nuovo circolo di ‘Europa Verde’

È nato il comitato territoriale di Europa Verde Gaeta. A darne l’annuncio ufficiale i co-portavoce, Giuseppe Giuliani e Federica Di Sarcina, quest’ultima da poco eletta anche nell’esecutivo Europa Verde della regione Lazio.

“Si tratta di un risultato importante – ha dichiarato l’architetto Giuliani, esperto di riqualificazione ambientale e urbanistica – frutto di un’intensa attività di scambio politico, intellettuale e culturale avviata più di un anno fa nella città di Gaeta con l’obiettivo di portare al centro del dibattito cittadino le numerose questioni legate alla cura per l’ambiente”.





“Europa Verde Gaeta è finalmente una realtà – ha affermato la professoressa Di Sarcina, esperta di politiche europee – una casa aperta a tutti coloro che vedono nella sostenibilità, economica e ambientale, sociale e culturale, la chiave per affrontare le sfide future e per realizzare una città inclusiva, a misura di tutti e tutte”. Una realtà crescente quella di Europa Verde, non solo a livello europeo e nazionale ma anche regionale e provinciale. “Nella provincia di Latina sono sempre più numerosi i circoli territoriali – ha ricordato Giuliani – ed è anche con loro che vogliamo lavorare strettamente, per mettere in campo tutte quelle sinergie necessarie per la salvaguardia dei nostri territori e per diffondere la conoscenza dei valori e delle priorità di questo partito”. Il comitato territoriale Europa Verde Gaeta è già al lavoro per le prossime elezioni amministrative, al fianco di Sabina Mitrano, a capo della lista civica Gaeta Comunità di Valore. “Abbiamo accolto con molto favore la candidatura di Mitrano – ha affermato Di Sarcina – che ha posto al centro del suo impegno politico e civile per Gaeta la sostenibilità a tutto tondo: dalla cura delle risorse naturali alla mobilità urbana; dalla gestione dei rifiuti urbani efficiente all’autonomia energetica di edifici e asset pubblici; dalla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e archeologico al rafforzamento delle politiche sociali, per citare alcuni dei punti del suo programma politico. Si tratta inoltre – conclude Di Sarcina – di una candidatura femminile, in linea con gli obiettivi di Europa Verde per la parità di genere e il supporto alle donne nelle istituzioni rappresentative”.

“Siamo onorati e felici della nascita a Gaeta del circolo di Europa Verde – ha affermato Sabina Mitrano – crediamo fermamente che esso possa rappresentare non solo un elemento fondamentale per il cambiamento della città nella direzione di una sostenibilità che si può definire “sociale”, e cioè che a 360 gradi investa ogni ambito del vivere civile e Comune, ma soprattutto crediamo che esso sia la base per la costruzione di un nuova orizzonte politico cittadino, che guardi alle competenze, all’ambiente, ai giovani e alle donne come elementi fondamentali per un dibattito serio e costruttivo in favore di una società più equa è più giusta. Ringrazio i vertici regionali e provinciali di Europa verde, in particolare i due portavoce della Regione Lazio, Filiberto Zaratti e Simona Saraceno, per tutta la disponibilità che stanno dimostrando nei nostri confronti. Un grande ringraziamento e augurio porgo a tutti i membri del comitato di Gaeta – conclude Mitrano – in particolare ai due co portavoce Federica di Sarcina e Giuseppe Giuliani, sono davvero certa che insieme raggiungeremo importanti obiettivi”.