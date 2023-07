Latina, Europa Verde: “Sì al mantenimento e alla valorizzazione dell’isola pedonale”

Il circolo di Europa Verde di Latina apprende con “disappunto la notizia della decisione della nuova amministrazione di destra del Comune di Latina di una parziale trasformazione in Ztl, a partire dal prossimo settembre, dell’isola pedonale nel centro storico”.

“Si ridurrà ulteriormente la superficie di isola pedonale per abitante, che ci vede già adesso agli ultimi posti in Italia con soli 0.12 mq per abitante (dal rapporto ‘Ecosistema Urbano’ di Legambiente).





L’isola pedonale non va intesa come una mera ‘chiusura al traffico’, ma implica una logica di assieme che trasforma una semplice modifica al traffico nella riorganizzazione di uno spazio e nella promozione di nuove funzioni: in poche parole in un progetto urbano.

Si tratta in sostanza di riappropriarsi degli spazi che l’auto ha sottratto alle persone: per i bambini e per il passeggio, per aggregazioni sociali spontanee, per la promozione di attività artistiche e di spettacolo, per un rilancio delle attività commerciali nelle aree lontane dai centri di grande distribuzione, per una migliore percezione dei beni architettonici e degli spazi urbani.

Riteniamo quindi sbagliata la valutazione che l’isola pedonale penalizzi le attività commerciali, e pensiamo che essa sia, invece, un’opportunità per le attività economiche, in quanto stimola le persone a permanere e a passeggiare, ponendo maggiore attenzione a negozi e bar”.

Per queste ragioni, Europa Verde auspica anche “un’ampia mobilitazione della cittadinanza e delle associazioni per il mantenimento dell’isola pedonale e per una sua valorizzazione”.