Terracina, il primo mese di lavoro del consigliere Subiaco (Europa Verde)

A poco più di un mese dall’insediamento, il consigliere comunale di Europa verde Terracina Gabriele Subiaco fa il punto sulle azioni condotte e annuncia la sua disponibilità ad incontrare ogni settimana cittadini, comitati, associazioni e imprese per raccogliere istanze e aggiornare sulle azioni in corso.

Nella prima seduta del 9 giugno, il neoeletto consigliere aveva esposto in aula le linee guida del suo mandato, affermando: “Il mio personale impegno sarà quello di portare in questa aula, passione, etica, competenza e metodo, analizzando i provvedimenti del consiglio e della Giunta e cercando di dare il mio contributo che sarà sempre analitico ed argomentato, come del resto ho fatto in questi anni pur non sedendo in consiglio comunale. I provvedimenti che saranno fatti, nell’interesse della comunità, da chi è chiamato, oggi, ad amministrare questa città, saranno da parte mia i benvenuti; ma la mia opposizione sarà ferma su tutti i provvedimenti che saranno fatti a vantaggio di qualcuno o solo di alcuni o quelli fatti non per il bene della città e senza alcun vantaggio per i cittadini di Terracina. Mi adopererò inoltre per informare i cittadini su tutte le decisioni del consiglio e della Giunta, per promuovere la trasparenza e la partecipazione degli stessi alla gestione della cosa pubblica ed una migliore democrazia nella nostra città, partecipazione che non finisce con il voto ma inizia con il voto”.





“In questo primo mese di lavoro come consigliere – ricordano da Europa verde – l’ingegner Subiaco, nonostante il sindaco e la Giunta siano piuttosto fermi e silenti, con una Giunta con deleghe ancora non ufficialmente formalizzate e le linee programmatiche di mandato ancora non note, ha iniziato ad occuparsi di diverse questioni, in primis spingendo insieme agli altri consiglieri di opposizione per l’istituzione di una apposita Commissione Controllo Garanzia e Trasparenza per provare a rilanciare l’immagine della istituzione offuscata dalle opacità e dai procedimenti giudiziari. Si è occupato poi dei fondi purtroppo inesistenti per il rifacimento del Ponte sul Sisto che comporta un esborso annuale cospicuo per l’affitto totalmente a carico dell’Ente, rispondendo alle giuste richieste di maggiore sicurezza del Comitato dei Cittadini per il Sisto, della mancanza di accessi, pedane e servizi sulle spiagge comunali a tutt’oggi – 10 luglio – totalmente prive di salvamento, accessi per i disabili e con carente pulizia dei cassonetti, della carenza di un piano di gestione per una convivenza matura, consapevole e civile con le comunità etniche residenti nel quartiere Capanne, rispondendo alla sollecitazione del Comitato residenti e criticando la risposta solo sul piano della sicurezza e dell’ordine pubblico ma carente sul piano programmatico e dell’inclusione da parte della attuale amministrazione. Inoltre si è occupato della questione eventi, cercando di individuare criteri oggettivi di assegnazione delle risorse con l’aiuto di indicatori per fissare obiettivi, consuntivare i risultati raggiunti ed individuare priorità di intervento e politiche di miglioramento, e in occasione della seduta del consiglio comunale del 30 giugno. Subiaco ha sottolineato la necessità di una sempre maggiore trasparenza sui titoli e competenze degli eletti a rappresentare l’ente comunale presso controllate e partecipate, richiedendo relazioni di fine mandato e audizioni degli eletti dalla precedente amministrazione nelle partecipate per comprendere se e come si è tenuto conto delle linee guida dell’ente e se e come si sono raggiunti gli obiettivi. In qualità di membro effettivo della Commissione IV Urbanistica ha poi richiesto anche che vengano esaminate nella prossima riunione di commissione tutti i verbali della precedente commissione ed i principali atti prodotti in questi anni, visto anche i diversi procedimenti di sequestro per presunti abusi edilizi avvenuti proprio negli ultimi anni e alla luce della problematica applicazione della Legge sulla Rigenerazione Urbana a Terracina. Mentre è in corso, a cura dello staff del consigliere, la disamina accurata del Bilancio, preparandosi alla prossima seduta di consiglio di fine luglio per l’approvazione del Bilancio previsionale, che si preannuncia molto calda per le tante questioni che verranno portate all’attenzione dell’assise cittadina”.

“In coerenza con quanto dichiarato in aula e volendo dare concretezza alla partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica – dice Subiaco, che di Europa verde è anche consigliere nazionale – informo tutti i cittadini che il mio numero di telefono è 3355205828 e che sarò presente tutti i venerdì dalle 18.00 alle 20.00 (tranne nei periodi delle ferie estive ad agosto e delle festività natalizie) al civico 3 di Piazza Cancelli al Centro storico presso la sede di Europa Verde Terracina mettendomi a disposizione di cittadini, comitati, imprese, associazioni e di chiunque lo ritenga utile, per ascoltare coloro che vorranno sottopormi istanze e segnalarmi problematiche ma anche per informare tutti gli interessati su quanto si è portato in discussione in consiglio o nelle commissioni e per invitare tutti a partecipare ai consigli e alle commissioni e a leggere quotidianamente il sito del Comune e l’Albo Pretorio per visionare tutti gli atti più rilevanti della nostra amministrazione, acquisendo sempre maggiore dimestichezza sulle regole e gli atti della nostra democrazia, per riprendere ad avere fiducia in chi amministra la cosa pubblica”.