“Emergenza e Soccorso”, i vertici dell’associazione ringraziano i volontari

“Carissimi soci tutti, in particolar modo medici, infermieri, ostetriche, psicologi e autisti soccorritori, sento la volontà dal profondo del cuore di esprimere un doveroso e voluto grazie per tutti gli sforzi fatti durante questi due anni di emergenza dovuti alle note criticità del Covid-19“.

A parlare è il il presidente dell’associazione ‘Emergenza e Soccorso’, il dottor Luca Simione, che attraverso una lettera aperta ha inteso esprimere tutta la propria riconoscenza nei confronti delle figure professionali che continuano a operare in prima linea col sodalizio di base a Spigno Saturnia.





“Nonostante le varie problematiche dettate dallo stato emergenziale, l’evoluzione in negativo, i turni massacranti di lavoro, la famiglia e lo stato emotivo di ognuno – continuano i vertici dell’associazione – siete stati perseveranti nell’attività di volontariato e con elevato spirito di abnegazione sempre pronti alle richieste di enti e cittadini, proprio perché l’esserci per gli altri è una nostra prerogativa”.

Molteplici, le attività svolte da Emergenza e Soccorso nell’arco temporale preso in considerazione. Dal trasporto sanitario con ambulanze di rianimazione di tipo A, al sostegno psicologico telefonico, passando l’effettuazione dei tamponi nasofaringei per l’accertamento del virus. “Un impegno che vi ha visto protagonisti sul territorio come non mai, divenendo risorsa fondamentale”, evidenzia il presidente Simione a conclusione della lettera aperta.