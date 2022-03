Sostegno agli affitti, in arrivo il nuovo bando del Comune di Cori

Tramite apposita delibera, la Giunta di Cori ha dato indirizzo agli uffici competenti di procedere ad un nuovo bando per l’attribuzione delle risorse del Fondo straordinario per il sostegno alla locazione-annualità 2021. Al Comune di Cori è stata assegnata la somma di circa 44.000 euro, ai fini della cui gestione e ripartizione l’ente dovrà attenersi alle Linee Guida approvate dalla Giunta Regionale del Lazio.

La contribuzione prevista con l’utilizzo del Fondo locazione, come da delibera di G.R. n.788 del 18/11/2021, riguarda i canoni di locazione di alloggi di proprietà privata e pubblica e non potrà superare il 40% del costo del canone annuo e, comunque, non superiore ad un contributo totale di 2.000 euro per ogni singolo richiedente.





“Si tratta di un aiuto concreto – dicono il sindaco Mauro Primio De Lillis e l’assessore alle Politiche sociali Chiara Cochi – per dare una mano a chi, in particolare in questo lungo periodo di pandemia e di crisi economica, è in difficoltà nel pagare il canone di affitto della propria abitazione, una voce che a volte è molto importante nel bilancio delle famiglie”.