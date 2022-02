Sui vaccini è duello a distanza Djokovic-D’Amato

La notizia fa il giro del web e dal mondo arriva fino al locale. L’informazione segue lo stesso livello di propagazione del virus al tempo della pandemia da Covid e la famosa frase riportata dalla BBC, nella quale il tennista n.1 al mondo Novak Djokovic avrebbe affermato di non partecipare ai tornei dove è previsto l’obbligo vaccinale rimbalza anche nel Lazio.

A rispondere per le rime ad uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi che continua a far parlare di sé, l’assessore regionale del Lazio alla Sanità Alessio D’Amato che in una nota accusa: “Se tutti avessimo ragionato come Djokovic avremmo avuto i morti nelle strade. È solo grazie ai vaccini che possiamo guardare con fiducia al futuro e le scelte individuali devono sempre collimare con gli interessi generali”.





Un’accusa che potrebbe mettere in discussione la partecipazione proprio di Djokovic agli Internazionali d’Italia di tennis. Il Master 1000 che si celebra a inizio maggio al Foro Italico di Roma.