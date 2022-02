4 mesi e mezzo ai domiciliari, è la pena per spaccio per un 50enne di Formia

Nella mattinata di ieri, personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S di Formia ha eseguito nei confronti di T. M., nato nel 1972 a Formia, il provvedimento di esecuzione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare ex art. 47 ter o.p. L. 26.07.1975 n.354, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Cassino – Ufficio Esecuzioni Penali, datato 11.02.2022.

La pena della reclusione da espiare è per mesi 4 e giorni 15 in regime di detenzione domiciliare in considerazione dell’Ordinanza n. 2022/642 del Tribunale Sorveglianza di Roma datata 27.01.2022, che ha concesso al condannato la misura alternativa.





Il provvedimento scaturisce dall’indagine svolta da personale della Polizia di Stato del Commissariato P.S. di Formia nel 2018, quando procedevano all’arresto in stato di flagranza del 50enne, sorpreso in possesso di sostanza stupefacente destinata allo spaccio.