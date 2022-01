Che tipologie di batterie per auto esistono?

L’automobile è un veicolo che richiede cure e una manutenzione continua, dato che tende a soffrire di alcuni problemi, con il passare del tempo e con l’uso. Le batterie sono fra le componenti soggette a maggiori rischi, e quando l’auto accusa problematiche come la mancata accensione, potrebbero essere loro le responsabili. Prima di sostituirle, però, è necessario capire quali sono le opzioni a disposizione.

Quali tipologie di batterie per automobili esistono?





In commercio è possibile trovare diverse tipologie di batterie per automobili, ed è importantissimo conoscerle.

Quando arriva il momento di sostituire l’accumulatore di energia del tuo veicolo, infatti, è necessario capire se la batteria che hai in mente di acquistare risulta compatibile. Naturalmente il metodo più rapido è controllare la batteria originale della macchina e valutare i riferimenti tecnici presenti sul dispositivo, come nel caso dell’amperaggio e delle dimensioni.

Per andare sul sicuro, però, è consigliabile contattare un professionista, valutando anche le informazioni riportate sul libretto di istruzioni del veicolo. Noi, oggi, cercheremo di capire insieme quali tipologie di batterie per automobili è possibile reperire sul mercato.

Batterie al piombo

Le batterie al piombo sono il tipo più comune, ed è frequente trovarle nelle auto e nei camion. Sono composte da piastre di piombo e acido solforico, che va a diretto contatto con le prime. Il loro peso è superiore alle medie, soprattutto se si fa un confronto diretto con le AGM, che vedremo nel prossimo paragrafo.

Batterie AGM

Le batterie Absorbed Glass Mat (AGM) spiccano per via della presenza di uno strato di fibra di vetro, e si tratta di una caratteristica che conferisce maggiore leggerezza al dispositivo. Per il resto, anche queste funzionano a piombo-acido: l’unica differenza, in sintesi, è la struttura in fibra di vetro che va a sostituire la canonica barra di piombo. Non per caso, per merito della loro leggerezza, vengono spesso utilizzate per alimentare le motociclette, ma si trovano anche nel settore delle automobili e dei camion.

Batterie al gel

Proprio come le batterie convenzionali, funzionano ad acido, ma quest’ultimo ha una forma gelatinosa e non liquida. Le performance sono maggiori rispetto agli accumulatori tradizionali, specialmente se si fa riferimento ad un valore come la potenza elettrica. Ecco spiegato perché di norma vengono impiegate nelle vetture che hanno bisogno di un’erogazione più elevata.

Queste sono le tipologie principali, ma il consiglio è di approfondirle ulteriormente leggendo le guide degli esperti, come l’articolo sulle batterie per auto pubblicato su Passione4Ruote.com, ad esempio. Così sarà possibile informarsi sui fattori principali che differenziano ogni modello.

Altri fattori da tenere in considerazione

Quando arriva il momento di scegliere una batteria per auto, oltre alle diverse tipologie, è importante valutare anche altri fattori. Si fa ad esempio riferimento alle dimensioni, al peso e all’amperaggio.

Dimensioni

Le dimensioni di una batteria per auto sono importanti perché determinano se si adatta al veicolo in cui hai intenzione di installarla. Se non corrispondono, c’è il rischio di non riuscire ad inserire la batteria nell’apposito alloggiamento, dunque con seri problemi di compatibilità col veicolo.

Peso

Per quanto riguarda il peso, questo fattore può cambiare in base alla tipologia di batteria. Come visto in precedenza, esistono delle particolari tecnologie che pesano di meno, come nel caso delle AGM, per via della presenza della fibra di vetro. Ad ogni modo, il peso non influenza le prestazioni della batteria.

Amperaggio

L’amperaggio è un valore espresso in Ah (ampere-ora) e indica quanta carica serve alla batteria per erogare 1 ampere in 60 minuti. Si tratta di un argomento molto tecnico, e anche in questo caso conviene sempre far riferimento alle guide di settore, che spiegano come valutare l’amperaggio di una batteria per automobili.

Perché è importante verificare lo stato della batteria?

Oggi abbiamo identificato alcune delle tipologie di batterie auto più diffuse, nonché più utilizzate in questa categoria di veicoli. Di contro, è bene aggiungere un elemento fondamentale: prima di sostituire la vecchia batteria, è importante effettuare un’analisi di quest’ultima. Se il veicolo soffre di problemi quali la mancata accensione o le difficoltà in sede di avvio, non è detto che la causa sia la batteria.

Di conseguenza, misurando la tensione della batteria si potrà capire se in effetti la colpa dei problemi al veicolo dipende da essa, e non da altre componenti. Per riuscirci basta utilizzare un comune voltmetro, che può essere acquistato online o presso qualsiasi rivenditore nel settore automotive. In alternativa è possibile far effettuare il test della batteria ad un elettrauto esperto.

Occorre ripetere l’importanza del check della batteria. Se il veicolo ha delle difficoltà ad accendersi, e se non dipende dalle condizioni della pila, sarà inutile sostituire quest’ultima.

Conclusioni

La batteria dell’auto è uno strumento essenziale per il tuo veicolo. Può fornire la potenza necessaria per avviare il tuo motore, ma assicura anche che i componenti elettrici funzionino correttamente mentre stai guidando. Ci sono diversi tipi di batterie disponibili sul mercato, e noi oggi abbiamo visto una breve panoramica delle tipologie principali.