Rogo all’istituto ‘Pacifici e De Magistris’, sopralluogo di vigili del fuoco e carabinieri

Si è svolto nella mattinata di oggi, venerdì 21 gennaio, il sopralluogo congiunto, tra il personale specialista del N.I.A.T. VF (Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale) ed i Carabinieri, per cercare di stabilire le cause dell’incendio avvenuto l’altra notte presso l’Istituto “ISISS Pacifici e De Magistris” in via dei Cappuccini a Sezze.

Il NIAT ha effettuato il sopralluogo della scena, in stretta collaborazione con I Carabinieri, per raccogliere elementi utili a stabilire le cause del rogo.





Nello specifico le fiamme hanno interessato parte della palestra coinvolgendo oggetti e attrezzature varie.