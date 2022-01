Lazio, la Regione avverte: “Truffa via sms per buoni spesa”

“Sta circolando una truffa via sms in cui si invitano le persone a cliccare su un link per ricevere un buono spesa.

La Regione Lazio è totalmente estranea all’iniziativa e si invitano tutti gli utenti a non cliccare sul link. Ogni comunicazione riguardante i buoni spesa viene comunicata solo ed esclusivamente attraverso comunicazioni e canali ufficiali della Regione Lazio.





La Regione Lazio si riserva di intervenire legalmente per accertare l’origine di questi messaggi falsi che puntano a truffare i cittadini”.

Lo scrive in una nota l’ufficio stampa di presidenza della Regione Lazio.