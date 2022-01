Treni al ralenti sulla linea Roma-Napoli (via Formia): ritardi di ore

Ennesima giornata di passione, per i pendolari in viaggio sulla tratta Fl7 Roma-Napoli, via Formia. A partire dalle 4.20 di questa notte, i treni i transito hanno subìto rallentamenti in serie per via di alcuni accertamenti tecnici sulla linea, tra San Marcellino e Villa Literno.

Gli effetti sulla mobilità? Rallentamenti fino a 180 minuti per 10 treni Intercity, fino a 200 minuti per 11 treni regionali e 28 treni regionali riprogrammati.





Il normale traffico ferroviario è gradualmente ripreso solo intorno alle 10, dopo il ripristino della piena funzionalità della linea.