Incidente sulla Flacca, coinvolte moto e due auto: centauro ferito

Nella notte di sabato, a Sperlonga, i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile sono intervenuti per un incidente stradale tra una moto condotta da un 28enne residente a Minturno, un’autovettura con al volante un 62enne di Melito di Napoli e una seconda macchina condotta da un 71enne residente a Sperlonga.

Per cause in corso di accertamento il motociclo, che stava percorrendo la strada regionale 213 Flacca in direzione Sperlonga-Gaeta, ha invaso il senso di marcia opposto andando a collidere contro le due autovetture.





A seguito dell’impatto, il centauro è stato trasportato dal personale del 118 presso il pronto soccorso del Dono Svizzero di Formia, dov’è giunto in codice rosso ed è stato ricoverato. Il 28enne non è in pericolo di vita.