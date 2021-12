Cade nel vuoto, paura a Sezze: uomo ricoverato a Latina

Un uomo è stato ricoverato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dopo una paurosa caduta nel vuoto.

E’ rimasto coinvolto in un incidente domestico avvenuto nella giornata di lunedì a Sezze, nell’area di via dei Cappuccini, mentre secondo le ricostruzioni era intento a salire su un tetto con l’ausilio di una scala, in modo da recuperare un drone appartenente al nipote.





Lanciato l’allarme, sono sopraggiunti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del Comando provinciale. Nonostante la dinamica, potenzialmente letale, a margine del trasferimento presso il nosocomio del capoluogo l’apprensione per le condizioni del ferito è venuta meno: ha delle ferite agli arti inferiori, ma non versa in gravi condizioni.