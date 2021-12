Il Comune di Fondi premia gli atleti Luigi Parisella ed Emanuele Villani

Prosegue la valorizzazione e la premiazione dei talenti fondani.

Nella mattinata dello scorso lunedì, 20 dicembre, presso la sala della presidenza del Consiglio, il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro hanno ricevuto Luigi Parisella ed Emanuele Villani per consegnare loro un riconoscimento simbolico.