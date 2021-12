Aprilia, rottura in maggioranza: il sindaco “epura” due assessori

Nella tarda mattinata di lunedì, come preannunciato già nella giornata precedente, il sindaco di Aprilia Antonio Terra ha revocato le nomine degli assessori Omar Ruberti e Monica Laurenzi, mantenendo al momento per sé le deleghe in materia di Urbanistica e Ambiente. Una decisione arrivata dopo le elezioni per decidere il nuovo presidente e il nuovo consiglio della Provincia di Latina.

“La decisione di votare un candidato di un’altra città, privando Aprilia di una rappresentanza in consiglio provinciale, è un fatto grave – commenta il primo cittadino – non è venuta meno solo la fiducia con me ma anche quella con l’intera maggioranza. È chiaro che questa scelta pone Piazza Civica fuori dalla maggioranza: il ritiro delle deleghe era un atto scontato”.





Ruberti e Laurenzi erano stati nominati nell’agosto dello scorso anno, in sostituzione di Salvatore Codispoti e Michela Biolcati Rinaldi.