La storia di Fabbrix: da Lariano a dj internazionale

Fabbrix dj, nome d’arte di Alessandro Fabbri, artista romano nato e cresciuto a Lariano: una storia interessante la sua, artista a 360 gradi, appassionato di musica e dj di fama internazionale che ha suonato in alcuni dei festival più importanti.

Raccontiamo la sua storia, partendo proprio dalla sua infanzia a Lariano per arrivare poi al racconto della sua professione oggi, con riferimento alle complessità della figura del dj / producer.

Dj Fabbrix, questo il tuo nome d’arte: quando nasce la tua carriera da dj?

“La mia carriera nasce fin da bambino, dalla passione per la musica che si alimentava girando nelle migliori discoteche del momento. Un amore che non ho mai lasciato, da allora fino ad arrivare al presente, e che mi ha portato ad ottenere, con enormi sacrifici, anche palcoscenici importanti.”





Che ricordi hai del territorio di Lariano?

“Ricordi fin dai tempi della adolescenza: oggi, girando per le strade, capita che la gente mi fermi. Ascoltano magari i miei dischi sui social (il profilo Instagram di dj Fabbrix è: Instagram.com/fabbrixdj_official/), apprezzano il mio modo di essere da artista, sono fieri e orgogliosi per quello che faccio e mi danno la carica giusta emotiva.”

Quanto ti senti legato a questo territorio e quali sono le cose che ti piacciono di più di questa zona?

“Ho un legame molto forte con il territorio di Lariano; mi piace la gente di qui, è calorosa ed interessata anche ad eventuali novità in campo artistico, come mi dimostrano spesso e volentieri.”

Oggi sei un dj con esperienza anche all’estero: ci racconti brevemente di te?

“Amo quello che faccio: suonare davanti al pubblico è adrenalina pura, cerco sempre di coinvolgerlo sfruttando tutto il mio potenziale in console. La parte bella del mio lavoro è proprio cercare di rendere sempre partecipe il pubblico anche nel movimento, al ritmo del suono, con la consapevolezza di aver dato il massimo.”

Qual è la parte più difficile del lavoro di dj e producer?

“La difficoltà maggiore è riuscire a trovare l’antidoto giusto per ogni paese e per ogni genere di palco dove si va a suonare: ogni situazione è diversa, importante è cercare in ogni modo di far apprezzare con la propria armonia le diverse tipologie di musica, creando diverse produzioni.”

Quali sono i tuoi progetti musicali per il futuro?

“I miei progetti da portare avanti nei prossimi mesi, insieme alle grandi etichette discografiche a livello internazionale, sono tantissimi: uno dei più importanti sarà l’ uscita del mio Disco con un Dj top 100djs”.

Per concludere, Dove vivi adesso? “Vivo a Lariano una città dei castelli Romani, la zona dove sono cresciuto fin da bambino. Ne sono felice perché riesco anche a stare vicino alla mia famiglia che con tanto calore mi supporta. Un aspetto importante per la vita di un artista.”