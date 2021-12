Il dj Ulisse Marciano torna protagonista tra Formia e la Valtellina. La promessa: “Torneremo a ballare”

Dopo la pausa forzata dello scorso anno, con i festeggiamenti fermati dalle restrizioni dovute al Covid, il noto dj originario di Formia Ulisse Marciano torna protagonista: il 31 dicembre sarà di scena in Valtellina, e nello specifico ai Bagni Nuovi di Bormio, per cui dal 2015 al 2019 ha già curato la parte artistica degli eventi di Capodanno. Con il suo djset firmerà la selezione musicale che accompagnerà il Gala Dinner durante la notte più importante dell’anno di questa location da sogno.

Il Grand Hotel Bagni Nuovi del gruppo QC Terme è un incantevole albergo in stile liberty, la cui costruzione nel 1836 sancì la consacrazione di Bormio quale località turistico termale. Da allora ospiti e personaggi illustri provenienti da ogni parte del mondo si ritrovano qui per trascorrere un’esperienza di benessere e relax unica. Il Bagni Nuovi accoglie uno dei dieci bellissimi centri benessere che, insieme a quattro hotel, costituiscono il gruppo QC Terme, in assoluto considerato il più importante e innovativo nel settore del benessere termale in Italia.





Dopo gli impegni di Capodanno sarà la volta di Formia: “Le mie origini son qui su questo mare, puoi allontanarti per un lungo periodo ma non definitivamente, perché qui ci sono gli affetti più importanti e ritorno sempre volentieri appena posso”, spiega Ulisse Marciano. “Mi si è presentata l’opportunità di esprimere l’esperienza musicale fatta negli ultimi 12 anni in una location ricca di energia che racchiude le cose positive di questo posto, un’isola immaginaria in cui star bene e non pensare a nulla. È così che sono ‘inciampato’ in Vistamare, sulla spiaggia di Vindicio. Un posto dove puoi perderti tutto l’anno, non solo in estate, nel nostro mare. Un ambiente perfetto per proporre buona musica, ma non solo”.

“Il Red Party del 24 dicembre – continua il dj – è stato così emozionante che abbiamo pensato di rivederci il 6 gennaio con Bagno e Bollicine, un tuffo in mare di gruppo, non scherzo, con un calice di bollicine, ascoltando buona musica. Per ballare ci vorrà ancora molto tempo, adesso è importante rispettare le regole, lo scorso anno in questo momento non avevamo la stessa libertà. Ma sono sicuro che torneremo a ballare e tutto questo non sarà che un ricordo”.