Anche a Formia arriva l’obbligo di mascherina all’aperto

Continuano a moltiplicarsi le ordinanze dei sindaci dei comuni provinciali sull’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto.

Non tutte le ordinanze va messo in evidenza sono uguali. I primi Comuni che hanno proceduto a pubblicare l’ordinanza hanno evidenziato come l’utilizzo obbligatorio del dispositivo di protezione individuale è obbligatorio solo nelle vie del centro e per il periodo delle festività che inizia il week end precedente a quello di Natale e finisce la domenica dopo Capodanno.





Diverso l’approccio nelle ultime ordinanze pubblicate, come ad esempio quella del Comune di Formia a firma del primo cittadino Gianluca Taddeo che ha previsto l’obbligo di mascherina anche all’aperto su tutto il territorio comunale a partire da quest’oggi 17 dicembre fino al prossimo 9 gennaio.