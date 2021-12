Memorie Urbane, “From Wall to the Gallery”: la mostra collettiva a Formia

A Formia la decima edizione del museo a cielo aperto di Memorie Urbane si festeggia con la mostra collettiva From Wall to the Gallery, attraverso cui nella galleria Davide Rossillo Contemporary vengono portati i lavori di street artist internazionali che in questi anni hanno partecipato alla rassegna, lasciando il loro contributo artistico in 17 città del centro e sud Italia.

Gli artisti in mostra sono: Kunstrasen (Germania), Levalet (Francia), Khamoosh (Iran), Nafir (Iran), FRZ (Iran), MAD (Iran), Hyuro (Argentina), Alias (Germania), Juan Cuellar (Spagna), Frederico Draw (Portogallo), Pichiavo (Spagna), Millo (Italia), Paulo Ito (Brasile), Sema Lao (Francia), Isaac Cordal (Spagna), David Oliveira (Portogallo), Nuno Viegas (Portogallo), Paco Pomet (Spagna), David de la Mano (Spagna), Lume (Italia), Pastel (Argentina), Jofre Oliveras (Spagna).





L’inaugurazione della mostra, curata da Davide Rossillo, è avvenuta domenica 12 dicembre, nello spazio espositivo ‘Davide Rossillo Contemporary’ al civico 26 di via XXIV Maggio.

Nello stesso pomeriggio si è anche tenuta una tavola rotonda intitolata ‘Lo Stato della Street Art’’ alla quale hanno partecipato le associazioni e i professionisti che in questi anni hanno collaborato con Memorie Urbane.

Orario di apertura della galleria: lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 15:45 alle 19:15, oppure su appuntamento chiamando al 328.0333990.