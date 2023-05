Traforo di Terracina, ancora lavori: gallerie chiuse di notte

Ancora una chiusura nelle ore notturne fino a venerdì 5 maggio. La decisione riguarda entrambe le direzioni e non solo quella direzione nord già chiusa da tempo in quanto cantiere per la messa in sicurezza delle gallerie di Terracina.

Durante le ore notturne, fino al prossimo 5 maggio sarà chiusa anche quella in direzione sud che in questo periodo è stata convertita a doppio senso di marcia per non interrompere l’accesso al traffico di uno dei punti nevralgici della viabilità della provincia di Latina.





Durante il giorno il traffico funziona come era in precedenza, ovvero con una gallerie – quella in direzione sud – che funziona in un unico senso di marcia.