Lazio zona gialla a Natale? Nessun cambio di colore previsto

In una nota congiunta a firma dell’assessore alla sanità del Lazio Alessio D’Amato e l’assessora al Turismo Valentina Corrado il rischio della “zona gialla” per la nostra regione a Natale non dovrebbe concretizzarsi. Addirittura spiegano i due membri della Giunta regionale, si consiglia ai turisti di venire nel Lazio.

“Per il Lazio, nell’ultimo report, non è previsto alcun cambio di colore e la classificazione del rischio rimane ‘moderata’. Non bisogna creare ansie e incertezze soprattutto nei confronti di chi sta programmando periodi di vacanze. Il Lazio è tra le aree europee a più alta copertura vaccinale e chi vuole venire qui è benvenuto e potrà anche effettuare, se lo desidera, il richiamo prenotando l’open day di Natale in programma il 19 dicembre prossimo. La zona gialla non deve spaventare né generare preoccupazione o allarmismi, anche perché la limitazione maggiore sarebbe l’utilizzo delle mascherine all’aperto, provvedimento già adottato da numerose amministrazioni nella nostra Regione”.