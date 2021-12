Studenti al freddo a Terracina, interrogazione Pd

Sul caso degli studenti di alcune scuole di Terracina, anche giovanissimi, costretti nei giorni scorsi al freddo a causa dei guasti agli impianti di riscaldamento interviene il Partito democratico. Sabato il consigliere comunale Armando Cittarelli ha presentato ai vertici dell’amministrazione municipale un’interrogazione a risposta scritta, in cerca di dati e risposte.

Di seguito, il testo integrale del documento:





Premesso che con determinazione n. 268 del 29/03/2021 è stato affidato per anni uno il servizio di “accensione e conduzione” con nomina di terzo responsabile nonché manutenzione degli impianti termici degli immobili delle strutture comunali – alla ditta Termoexpert s.r.l. con sede in Fiumicino (RM),

Visto che il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74

– art. 6 c 3, Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all’impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente.

– art 6 c 4, Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l’esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell’atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell’impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative.

Rilevato e considerato che ogni anno, giunto il primo freddo invernale i plessi scolastici e gli uffici comunali la cui manutenzione è di competenza del Comune di Terracina, rimangono senza riscaldamento, lasciando in gravi situazioni ambientali e contrarie al benessere, anche bambini di 4 anni;

Visto che tale mancanza è stata considerata come “straordinaria” da questa amministrazione data la diffusa evidenza di problemi agli impianti, riscontrata quest’anno in molti plessi scolastici, risultati non funzionanti per molti giorni;

Considerato che le dichiarazioni dell’assessore compente hanno indicato la data del 15 novembre 2021 quale test di accensione degli impianti di riscaldamento degli edifici scolastici;

Il sottoscritto consigliere comunale CHIEDE/INTERROGA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE al fine di conoscere

– Le indicazioni del Dirigente Dipartimento, di cui alla citata Determinazione n. 268 del 29/03/2021 e a seguito di analisi di dettaglio delle attività che hanno portato all’affidamento del servizio per un solo anno;

– Se ci sono state segnalazioni di malfunzionamento degli impianti da parte dei dirigenti scolastici;

– Il report dei controlli effettuati il 15 novembre 2021;

– Il report degli interventi effettuati nel mese di novembre/dicembre 2021 a seguito dei problemi segnalati dalle scuole e dai genitori;

– Un report dettagliato sullo stato di tutti gli impianti di riscaldamento scolastici e degli impianti comunali (natura, tipo di rifornimento, anno di acquisto, ecc.)

– Se è intenzione di questa amministrazione intervenire sugli impianti utilizzando le risorse messe a disposizione per l’efficientamento energetico e quale intervento per ogni singolo plesso è previsto o programmato;

– Se è intenzione dell’amministrazione realizzare un portale tecnologico informativo C.C.I.T.

– Catasto Comunale degli Impianti Termici, con la trasmissione al Responsabile dell’esercizio e della manutenzione presso il proprio domicilio, di un “Codice Impianto Termico” con cui poter individuare in modo univoco tutti i dati dell’impianto termico e del suo responsabile;

– Se gli impianti di riscaldamento comunali sono dotati di “Bollino verde” come previsto dal D.P.R. 74/2013;

– Se sono stati disposti “controllo d’ufficio” e/o “verifiche a campione”, sugli impianti di proprietà dell’ente indipendentemente dal fatto che l’impianto stesso sia stato certificato.