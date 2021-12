Sospensione che viene sospensione che va, 4 sanitari no vax nel mirino Asl

Mentre a livello nazionale ed internazionale si inizia a parlare con un certo appeal al concetto di obbligo vaccinale e nel nostro Paese si attende per l’entrata in vigore del Super Green Pass, la Asl di Latina mantiene il pugno di ferro contro i sanitari no vax: arrivano così altre 4 sospensioni.

Secondo quanto riportato da alcuni media locali si tratterebbe di due dottori di medicina generale e due operatori sanitari che non avrebbero rispettato l’obbligo vaccinale sui sieri anti Covid imposto per norma di legge per le loro categorie.





A deciderlo sarebbe stata la commissione aziendale specifica che si riunisce proprio per valutare le questioni legate all‘obbligo vaccinale che costituisce in questo particolare momento storico legato alla pandemia un requisito per poter esercitare la propria professione in ambito sanitario.

Alcune delle precedenti sospensioni, però, sono state ritirate. Infatti, due sanitari precedentemente sospesi si sarebbero convinti sottoponendosi al vaccino ed essendo reintegrati nel posto di lavoro.