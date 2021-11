Pistola con matricola abrasa, arrestato uomo residente ad Aprilia

Nella giornata di lunedì, ad Ardea, in località Tor San Lorenzo, all’interno del consorzio “Lido di Lolia” di via dei Coralli, i carabinieri di Aprilia hanno tratto in arresto Z.M., 66enne nativo di Roma.

L’uomo, residente ad Aprilia e domiciliato ad Ardea, si è reso responsabile della detenzione illegale di un’arma da sparo e del relativo munizionamento: è stato trovato in possesso di un revolver marca Franchi calibro 38 special 4 pollici, con matricola abrasa e proiettili.





Espletate le formalità di rito, il 66enne è stato associato alla casa circondariale capitolina di Rebibbia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.