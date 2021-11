Terapie anti Covid, è boom di monoclonali nel Lazio

L’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio spiega dell’importante ruolo che stanno giocando nella battaglia alla pandemia gli anticorpi monoclonali.

“Grazie alla campagna di sensibilizzazione in corso sono aumentate le somministrazioni degli anticorpi monoclonali, in particolare al Policlinico di Tor Vergata se ne somministrano in media quattro ogni giorno e sono 225 in totale le somministrazioni con età media di 61 anni, tutti con altre patologie e reclutabili secondo le linee guida nazionali.





Complessivamente nel Lazio sono stati somministrati oltre 2 mila e 300 anticorpi monoclonali con un incremento del 25%. Prosegue dunque l’attività ed è stato istituito il Numero Verde 800.118.800 per il triage telefonico”.