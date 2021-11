Cisterna, la Top Volley continua ad ingaggiare: ecco Twan Wiltenburg

Il roster della Top Volley si tinge di arancio. Twan Wiltenburg è un nuovo giocatore della compagine pontina allenata da coach Fabio Soli. Il gigante olandese, punto di forza della nazionale maggiore è alto 205 centimetri, arricchirà il settore dei centrali di Cisterna e vestirà la maglia numero 5. Il 24enne è stato notato e voluto da Candido Grande Direttore Sportivo del team cisternese per le sue particolari doti atletiche, come la facilità di bloccare gli avversari sotto rete, riuscendo ad alzare il muro fino a 334 centimetri e la velocità di attaccare con cui sa mettere in difficolta la ricezione avversaria. Un mix perfetto per rafforzare la qualità di squadra per arricchire una rosa, ad oggi, completa in ogni settore con valide alternative anche in panchina.

“Sono felice, giocare in Italia è una grande opportunità – spiega Wiltenburg – mi unisco ad un gruppo di grandi giocatori da cui voglio imparare molto. La SuperLega è un traguardo importante per la carriera di un giocatore di pallavolo. Sento una grande responsabilità, mi impegnerò per dare il massimo ad ogni occasione. Cisterna è una piazza importante e non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni, ma soprattutto presentarmi ai nuovi tifosi. Ringrazio la società che mi ha scelto per rafforzare un roster di grande qualità dandomi la possibilità di farmi conoscere nel campionato più importante del mondo”.





Wiltenburg è arrivato mercoledì mattina a Roma e si è già unito al gruppo per gli allenamenti settimanali in vista dell’incontro di sabato 20 novembre alle 18 contro la Vero Volley Monza. L’incontro al Palasport di Cisterna sarà trasmetto in diretta su Rai Sport e sul portale volleyballword.tv.