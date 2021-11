Torre Olevola, disposti i lavori per la sistemazione dell’area esterna

Sistemazione dell’area esterna di Torre Olevola, serve un progetto. E il Comune di San Felice Circeo ha assegnato l’incarico nei giorni scorsi. Nella determina del Settore Lavori Pubblici viene evidenziata la “notevole importanza storica e architettonica” ovviamente della torre ma anche dell’area circostante da qui “l’ interesse a salvaguardare e valorizzare” il sito.

Il progetto per cui è stato incaricato un professionista servirà anche a determinare il costo dell’intervento. Com’è noto lo scorso anno la giunta ha accettato la proposta della Fondazione Gerolamo Gaslini per la cessione in comodato d’uso gratuito della torre al Comune per quindici anni.