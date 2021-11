Cosa sono e come investire nelle Free Zone di Dubai

Gli Emirati Arabi Uniti sono una delle mete più attrattive per gli investitori stranieri e anche in Italia l’interesse per il territorio è molto alto. In particolare, tra le migliori opportunità che i Paesi affacciati sul Golfo Persico offrono ci sono le cosiddette free zone, ovvero delle zone economiche speciali.

Negli Emirati Arabi, il paradiso delle free zone è senz’altro Dubai, dove nel 1985 fu fondata la prima zona economica speciale, ovvero quella di Jebel Ali. Ma allora, cosa sono esattamente queste free zone di Dubai e com’è possibile investirvi?





Cosa sono le free zone di Dubai

Le free zone di Dubai sono delle aree defiscalizzate dove un investitore straniero ha la possibilità di godere di numerose agevolazioni economiche e burocratiche, in particolar modo per quanto riguarda l’apertura di una società. Nelle free zone della città emiratina, infatti, è innanzitutto possibile avviare un’attività che sia interamente di proprietà straniera, senza bisogno di un socio locale come nel resto del Paese.

Inoltre, l’aspetto più attrattivo è sicuramente rappresentato dall’assenza di qualsivoglia tassa sui redditi societari e personali e gli stessi costi di apertura di una società sono ben definiti e prestabiliti sin dall’inizio della procedura, senza sorprese o cambi dell’ultimo minuto. In aggiunta, le free zone garantiscono pratiche burocratiche semplificate e molte altre agevolazioni, con una regolamentazione chiara e definita.

Non stupisce, allora, che ad oggi le free zone degli Emirati accolgano nella sola Dubai circa 200.000 aziende. Come fare, allora, per investire a Dubai o aprire un business negli UAE? La risposta ce la fornisce Daniele Pescara, CEO di Falcon Advice: il professionista italiano di riferimento per quanto riguarda gli investimenti nelle free zone della metropoli emiratina, che ama definire “la località prediletta per la clientela internazionale più esigente e oculata”.

Come aprire una società nelle free zone di Dubai

Aprire una società a Dubai in una delle free zone è indubbiamente più semplice che farlo in un altro contesto ma il procedimento può comunque presentare delle difficoltà.

La prima cosa da fare è ottenere una licenza, rilasciata dall’autorità della free zone in questione. Inoltre, è necessario registrare la società, seguendo una precisa serie di passaggi: per essere certi che tutto vada a buon fine, dunque, è necessario affidarsi a professionisti di qualità esperti nel campo. Ed è proprio per questo che i più avveduto imprenditori italiani si affidano da oltre un decennio all’opera sicura e puntuale di Pescara, il finanziere veneto figura cardine nel mercato-ponte tra Italia e Dubai.

Comparso su numerosi giornali e magazine di riferimento del settore, in tutti i suoi anni di professione, è diventato il riferimento di successo per chi desidera costituire o trasferire una società a Dubai grazie al suo multiservice office “Daniele Pescara Consultancy”. Tramite i suoi servizi, un numero sempre crescente di investitori ottiene vantaggi in termini di sicurezza del business e di guadagno concreto: infatti, proteggere le proprie risorse nelle free zone di Dubai, dimostra ogni giorno di essere la soluzione perfetta per chiunque desideri ottimizzare la propria attività in Paesi fiorenti e dall’economia sempre crescente.

Per sapere meglio di cosa si occupa Daniele Pescara consigliamo di dare uno sguardo al sito ufficiale della sua azienda.