L’ex sindaco di Terracina, oggi eurodeputato italiano in quota Fratelli d’Italia, in una video intervista dice la sua in merito al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Sul Pnrr Procaccini spiega: “Io spero che i Comuni siano coinvolti direttamente“. Queste le parole che ci ha rilasciato nell’intervista in esclusiva.