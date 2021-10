Big match sabato per l’HC Fondi: arriva la Pallamano Ragusa

Primo big match per l’HC Banca Popolare di Fondi che, alle ore 16:00 di sabato 30 ottobre, ospiterà la Pallamano Ragusa, una delle principali pretendenti alla vittoria finale del girone meridionale della Serie A2 maschile.

Quella siciliana, già a guardare il roster – composto da due maltesi, due spagnoli, un porto-argentino, un uruguagio – rappresenta una squadra ottimamente assemblata con l’intento di vincere il campionato; un team completo in ogni reparto, con diversi buoni giovani locali e siciliani a rendere il roster ancora più competitivo. Lo spagnolo Piriz Zurita un giocatore di grande esperienza e tecnica, Falabrino e Ruiz Rios grandi realizzatori, mentre Juan Pablo Cañete (fratello del ‘fondano’ Tomas) è la stella che coniuga classe e potenza. Tanti Farruggia e Carbone sono un’ottima coppia di portieri. Il Ragusa, quindi, è una formazione ben organizzata, sia in attacco che in difesa, del tecnico Gulino, gioca una difesa aggressiva e un attacco dinamico, veloce e organizzato dell’esperienza di Falabrino.





Nella prima giornata i ragusani hanno espugnato uno dei campi più difficili del girone e di una diretta concorrente per la vittoria finale, il Genea Lanzara, e sicuramente arriveranno a Fondi per fare bottino pieno.

In casa HC Banca Popolare di Fondi, invece, c’è ancora qualche problemino fisico da smaltire per Zizzo, ma il resto del gruppo è tutto a disposizione di mister Giacinto De Santis. D’Ettorre e compagni si sono allenati su alcune situazioni difensive per ribattere gli attacchi del Ragusa, per correggere alcuni errori fatti nelle prime due gare, provando nuove situazioni tattiche.

A uno dei fratelli Cañete, il fondano Tomas, il compito di presentare la sfida: “Quella contro la Pallamano Ragusa penso che sia una partita molto importante poiché, insieme al Lanzara, è una delle squadre che sta lottando per classificarsi come prima nel girone sud della Serie A2. La nostra squadra si sta allenando bene e penso che ci faremo trovare pronti e con buon livello di forma, dando il meglio di noi in campo per proseguire la striscia positiva davanti ai nostri tifosi”.

La gara tra HC Banca Popolare di Fondi e Pallamano Ragusa si disputerà alle ore 16:00 presso il Palazzetto dello Sport di Fondi.

(foto copertina: Michol Di Perna)