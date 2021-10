Incidente in moto a Fondi, feriti due centauri minorenni

Due 17enni sono rimasti feriti in un incidente stradale registratosi venerdì pomeriggio a Fondi: mentre erano in sella a una motocicletta, poi sequestrata perché risultata senza assicurazione, si sono scontrati con un furgone adibito al trasporto di dializzati.

Lo schianto è avvenuto per cause in corso di accertamento nel primo tratto di via Stazione, in prossimità dell’intersezione con via Toscana, facendo convergere sul posto due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso Pegaso, calatosi poco distante.





Alla fine, sulla base delle prime valutazioni, da quanto risulta il personale sanitario ha deciso di trasportare entrambi i minorenni via terra, alla volta dell’ospedale di Terracina. La prognosi al momento è riservata, ma nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.

I rilievi sulla dinamica dell’accaduto sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale, che hanno coordinato anche il servizio di viabilità.