Estate: breve guida al risparmio

L’Estate è la stagione giusta per spendere e, allo stesso tempo, risparmiare. Come è possibile unire le due cose? Con un po’ di criterio e qualche piccolo accorgimento, in realtà, è possibile contenere le spese su alcune esperienze tipicamente estive e sui consumi della stagione più calda dell’anno. Ad esempio, per le spese nei centri benessere, o in quelle per viaggi romantici e specialità estive si può agevolmente risparmiare usando un coupon code groupon adatto al servizio di cui si vuole usufruire.

I codici coupon sono delle sequenze di numeri e lettere che permettono di ottenere uno sconto sul prezzo finale del servizio o del prodotto. Tuttavia, unicamente a patto di utilizzare il giusto codice nel suo periodo di validità e soltanto presso l’esercente convenzionato. Altrimenti, il risultato sarà nullo.





Come ridurre le spese in estate

Quando invece si vuole restare a casa per godere delle comodità delle propria mura domestiche, il meglio che si possa fare è seguire qualche piccolo accorgimento per limitare i consumi e dunque risparmiare sulla bolletta in Estate.

Tra i consigli da seguire, certamente, v’è quello di fare la doccia nelle ore più fresche. La doccia è preferibile al bagno, nei mesi più caldi, poiché permette di risparmiare notevolmente sull’acqua impiegata, senza contare che lavarsi al giusto orario permette di ridurre l’umidità prodotta nell’aria: in questo modo, la temperatura percepita tra le mura domestiche sarà più bassa.

L’ovvio consiglio di spegnere luci ed elettrodomestici quando non servono, inoltre, può essere esteso ai periodi di vacanza, brevi o lunghi che siano. In caso di allontanamento da casa, infatti, si consiglia di staccare il contatore e il rubinetto centrale dell’acqua, così da evitare spese superflue e limitare enormemente il rischio di guasti agli impianti (e dunque cattive sorprese al rientro a casa).

Quando si sta a casa, ovviamente, si punta sul climatizzatore, ma anche questo elettrodomestico va usato con criterio, per essere certi di non abusarne e far lievitare i costi. In primo luogo, oltre che per rinfrescare l’aria, potrebbe essere utilizzato per deumidificarla, così da abbassare la temperatura percepita.

Inoltre, per evitare sprechi che possano gravare sulla bolletta, è meglio calcolare che la differenza tra temperatura esterna e interna sia inferiore ai cinque gradi o in nessun caso superiore agli otto (in tal senso, si consiglia di non collocare il condizionatore accanto a elettrodomestici che producono molto calore, così da non falsare la temperatura percepita). In qualsiasi caso, la temperatura interna non dovrebbe essere inferiore ai 25°. Questi accorgimenti sull’aria condizionata possono rivelarsi preziosi, proprio perché di questo strumento si fa grande uso nei mesi estivi: l’incidenza dei condizionatori sulla bolletta non è dunque indifferente.

Anche per questo, può essere consigliabile cercare di mantenere fresca la casa in modo naturale, così da essere certi di risparmiare sull’energia elettrica. Utilizzare dunque tende e tapparelle per bloccare il sole e garantire un minimo di circolazione dell’aria, così come la disposizione di piante rampicanti all’esterno, per meglio assorbire i raggi solari sono tutte scelte strategiche che si potrebbero adottare. In alternativa, si potrebbe puntare sul classico ventilatore: alternando l’aria condizionata al ventilatore, infatti, si potranno ridurre notevolmente i consumi e dunque i costi di bolletta.