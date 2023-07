Cambiano gli orari delle Poste di Latina: le aperture dal 19 luglio

Poste Italiane informa che, per il periodo che va dal 19 luglio al 31 agosto 2023, i seguenti uffici postali nel comune di Latina sono assoggettati a intervento di rimodulazione giornaliera di apertura al pubblico, debitamente comunicato all’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni e adottato in conformità ai criteri di cui al decreto del Ministero delle Comunicazioni del 28 giugno 2007 “Nuovi standard minimi degli uffici postali nei periodi estivi (cosiddetto DM Gentiloni), come integrato dalla delibera 293/13/CONS AGCom del 16 aprile 2013:

Borgo Carso





– 14 giornate di chiusura stagionale, nei giorni 19, 21, 22, 26, 28 e 29 luglio 2023 e nei giorni 12, 18,19,23, 25, 26, 28 e 30 agosto 2023

Borgo Bainsizza

-14 giornate di chiusura stagionale, nei giorni 19, 21, 22, 26, 28 e 29 luglio 2023 e nei giorni 12, 18,19,23, 25, 26, 28 e 30 agosto 2023

Borgo Faiti

– 6 giornate di chiusura stagionale, nei giorni 17, 19, 22, 24, 26 e 29 agosto 2023

Borgo Grappa

– 6 giornate di chiusura stagionale, nei giorni 17, 19, 22, 24, 26 e 29 agosto 2023

Latina 5 – strada Congiunte Destre 37

7 giornate di chiusura stagionale, nei giorni 17,19,22,24,26,29 e 31 agosto 2023

Poste Italiane assicurerà la più ampia e chiara informazione all’utenza delle variazioni di orario e gli uffici più vicini aperti, al fine di facilitare l’accesso al servizio.

Sono a disposizione della clientela i servizi on-line (sito Poste.it, App Ufficio Postale e App Banco Posta) che permettono di svolgere una serie di attività quali ad esempio l’invio di corrispondenza e pacchi, il pagamento di bollettini, la gestione del conto corrente eccetera.