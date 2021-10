Ballottaggio a Latina, Bottoni accusa Coletta che annuncia querela

La campagna elettorale a Latina è davvero tesa. Accuse e contro accuse a caccia dei voti necessari per prevalere al secondo turno per la partita più importante: quella che vede contrapposti Damiano Coletta e Vincenzo Zaccheo nella sfida per diventare sindaco del capoluogo.

Antonio Bottoni, come riportato da diversi media, dopo aver annunciato il proprio sostegno al candidato sindaco Vincenzo Zaccheo per il turno di ballottaggio, avrebbe accusato il sindaco in carica di aver offerto una poltrona che conta nell’eventuale futura amministrazione a patto del sostegno proprio di Coletta.





Ma il sindaco uscente non ci sta e con una nota annuncia querele contro chi, secondo Coletta, starebbe orchestrando una vera e propria “macchina del fango” in questa comunicazione elettorale.

Mancano poco più di 48 ore alla fine di questa campagna elettorale, ma non è da escludere che gli strascichi, proseguiranno anche ben oltre lo spoglio del prossimo lunedì 18 ottobre.