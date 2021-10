Ballottaggio Latina, il Movimento 5 Stelle appoggia Coletta

Domenica mattina si è svolto un incontro tra il Movimento 5 Stelle Latina e Damiano Coletta, nel corso del quale è stato formalizzato il sostegno dei pentastellati al sindaco uscente e candidato per il secondo mandato in vista del ballottaggio che si terrà domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

“Una decisione – fanno sapere dal M5S – presa dopo un confronto politico sereno, sulla base degli argomenti che già accomunano il sindaco e la sua coalizione come legalità, trasparenza e corretta conduzione della pubblica amministrazione, e sulla base anche di nuove energie da inserire all’interno del programma di coalizione, relativa alla transizione ecologica, all’innovazione e alle politiche della Marina”.





“Alle elezioni amministrative – continuano dal Movimento – il M5S Latina ha scelto di presentarsi da solo. La relativa proposta programmatica, ritenuta credibile da 2069 elettori, ha determinato l’elezione di un proprio portavoce nell’assise comunale. Preso atto dei possibili esiti del ballottaggio e dei relativi scenari che si andrebbero a determinare in conseguenza della vittoria dell’uno o dell’altro contendente e tenuto conto dell’indirizzo politico votato dalla base degli iscritti territoriali, il M5S Latina decreta il proprio sostegno a Coletta. Chi condivide storia e principi del Movimento ha a cuore la legalità, la trasparenza e, in particolare, la corretta conduzione della pubblica amministrazione. La scelta fatta, dunque, è l’unica percorribile al fine di poter realizzare più obiettivi possibili tra quelli definiti nel Programma esposto al nostro elettorato e che ha assorbito energie, tempo, passione e competenze del gruppo M5S Latina”.

“Con il M5S – commenta il Coletta – abbiamo sempre avuto valori in comune. La loro spinta innovatrice ha portato alla nascita della nostra esperienza civica e ha portato anche a importanti scelte sia nazionali che regionali. In un momento così importante della storia della nostra città, usciti da una pandemia terrificante e in vista di un futuro di sviluppo e di ripresa sostenibili, non possiamo che stare dalla stessa parte per sostenere il cambiamento insieme, in un costante dialogo insieme a tutta la coalizione”.