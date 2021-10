Aprilia, conclusa l’11esima edizione dell’evento ‘Differenzio anch’io’

Si è conclusa venerdì scorso, con un evento organizzato nella nuova piazza delle Comunità Europee, l’undicesima edizione di Differenzio Anch’io, il progetto di educazione ambientale promosso dal Comune di Aprilia insieme alla Virtus Basket e alla Progetto Ambiente e in partnership con diverse aziende del territorio.

L’evento conclusivo si sarebbe dovuto tenere l’anno scorso, ma è stato rinviato proprio a causa della pandemia da Covid19. In questi due anni, sono stati circa 320 gli studenti e le studentesse – di tre istituti comprensivi (Gramsci, Matteotti e Pascoli) – che hanno preso parte al progetto. Venerdì mattina, ha preso parte alla giornata anche una delegazione dell’Istituto Comprensivo Toscanini, che si trova poco distante dal luogo in cui si è svolto l’evento.





La manifestazione di venerdì – che ha visto la partecipazione, tra gli altri, anche del Sindaco Antonio Terra e degli Assessori all’Ambiente e alla Pubblica Istruzione, Monica Laurenzi e Gianluca Fanucci – è stata realizzata senza utilizzo di plastica.

“Se tra gli obiettivi del progetto, nato molti anni fa, c’era quello di seminare nelle giovani generazioni il rispetto dell’ambiente e della cura della nostra Città possiamo ritenerci molto soddisfatti – ha commentato l’Assessora Laurenzi a margine dell’evento – I ragazzi sono consapevoli di quanto importante sia il tema dei rifiuti e questa consapevolezza è la vera forza per lo sviluppo sostenibile dell’ambiente. Cresce una cultura diversa: lo abbiamo visto anche in questi giorni a Milano, dove migliaia di ragazzi sono tornati in piazza con i Fridays for Future, insieme a Greta Thunberg e Vanessa Nakate. Questa nuova cultura vede le nuove generazioni assumere il ruolo di protagonisti”.

Durante la mattinata, ai ragazzi e alle ragazze sono stati consegnati borracce d’acciaio donate dall’azienda Self Garden, gadget con materiali naturali (mais e canapa) donati da Acea Kiklos e mele sfuse offerte da Apo Fruit.

“L’Amministrazione ringrazia tutte le realtà che hanno reso possibile l’evento di venerdì e la realizzazione del progetto – conclude l’Assessora all’Ambiente – in particolare, un grazie speciale va agli operatori dell’Azienda Speciale Aprilia Multiservizi, senza i quali non sarebbe stato possibile realizzare il villaggio presso la nuova piazza nel quartiere Europa/Toscanini. Grazie anche alla Progetto Ambiente e alle aziende sponsor che ancora una volta hanno voluto sostenere il progetto, al Comitato di Quartiere Toscanini, i cui volontari hanno accolto i ragazzi durante la giornata di venerdì, alla Virtus Basket Aprilia che ha intrattenuto i ragazzi e che da anni promuove il progetto insieme al Comune e alla Tesei Bus. Un ringraziamento particolare, infine, va ai docenti che ogni giorno mettono in campo le migliori energie per un lavoro prezioso insieme ai cittadini di domani”.