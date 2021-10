Sant’Onorato a Fondi, tutte le iniziative promosse dalla Pro Loco

La città di Fondi è in fermento per i festeggiamenti dedicati al suo santo patrono.

Nella pubblicazione della Pro Loco Fondi tutto il programma dettagliato delle funzioni religiose che annunciano, tra l’altro, la presenza del Cardinale Augusto Paolo Lojudice arcivescovo di Siena che presiederà la solenne concelebrazione con il vescovo di Gaeta Luigi Vari.





Il pieghevole riporta gli interventi del sindaco Beniamino Maschietto, del vicesindaco Vincenzo Carnevale e del parroco del duomo di San Pietro don Gianni Cardillo.

La storia del santo patrono di Fondi. Un interessante intervento di Alberto Alberti sull’Appia antica.

L’annuncio dell’evento camminata di sabato 9 ottobre 2021 da Itri a Fondi organizzata dal Gruppo dei Dodici insieme alla Pro Loco Fondi: appuntamento alle ore 10 a Itri – Piazza del Comune. Si camminerà lungo le gole di S. Andrea, sul bellissimo tratto basolato dell’Appia Antica caratterizzata da un paesaggio agrario famoso già nell’antichità.

Qui si trovano, anche se visibili solo in parte, giganteschi terrazzamenti di sistemazione dell’area e i ruderi di un grande santuario, probabilmente dedicato al culto del dio Apollo, edificato nel corso della tarda età repubblicana.

Nell’Area pic-nic dell’Appia Antica ci sarà una performance su “La Musica nei secoli sulla Via Appia Antica”. Pranzo al Sacco e si riparte verso Fondi. Arrivo previsto per le 15.30 al Duomo di San Pietro Apostolo. info@gruppodeidodici.eu – 3297764644

Domenica 10 ottobre 2021 a Fondi nella sala grande del Palazzo Caetani, alle ore 10,00 sarà presentato il volume “Il cibo del pellegrino: la bisaccia, i monasteri e le osterie”, di Luigi Jovino, per GSE Edizioni. Alla presentazione del volume, oltre al saluto delle autorità, interverranno l’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari, Giancarlo Forte e Gerardo Venezia della presidenza dell’Associazione Gruppo dei Dodici odv che ha collaborato alla stesura del libro. L’autore del libro e Gaetano Orticelli, giornalista e presidente Pro Loco Fondi.

In onore di Sant’Onorato si effettueranno due giorni di fiera, luminarie bancarelle in centro e mercato in via Mola di Santa Maria. La concomitanza della fiera e del mercato e la decisione di estendere all’intero fine settimana le iniziative in onore del Santo Patrono non saranno le uniche novità del 2021. Quest’anno ci saranno infatti anche luminarie agli ingressi della città, piccoli eventi e momenti di intrattenimento.