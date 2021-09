Protezione civile, il giorno del ringraziamento. Encomio alla memoria di Enzo Marino

Anche il Comune di Fondi ha preso parte alla giornata del ringraziamento dei volontari di protezione civile organizzata dalla Regione Lazio presso il Parco della Pace di via della Pisana a Roma. A rappresentare la città e il sindaco, indossando la fascia tricolore, l’assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino accompagnata da una folta delegazione di volontari di protezione civile, veri protagonisti della giornata. Al termine del discorso del governatore, che ha ricostruito la storia e l’evoluzione dell’agenzia regionale di protezione civile, elogiando il lavoro svolto dalle associazioni di volontariato durante la pandemia, un pensiero speciale è stato rivolto alle fasce più fragili della popolazione e a chi, in questi mesi difficili, si è ritrovato solo ad affrontare la malattia e le sue conseguenze, un lutto in famiglia, le paure, le difficoltà e, in generale, le mille incognite di questo difficilissimo momento storico.

«Le politiche messe in atto dall’amministrazione, con l’aiuto del mondo dell’associazionismo e del volontariato – commenta l’assessore Sonia Notarberardino – vanno proprio in questo senso con l’obiettivo di stare accanto ai cittadini che, oltre alle difficoltà della pandemia, per motivazioni tra le più disparate, si trovano a dover affrontare momenti di solitudine. Stiamo lavorando, con progetti diversi ma complementari, per andare a colmare questi vuoti e tendere la mano a chi lotta per la ripresa fisica, psicologica o lavorativa».





Tra i momenti più intensi e sentiti, in particolare per la folta delegazione arrivata da Fondi, la consegna di un encomio solenne alla memoria di Enzo Marino. A ritirare il riconoscimento sono stati il figlio e la moglie del compianto cittadino, l’agente in servizio presso il locale comando di Polizia Locale nonché volontaria dei Falchi di Pronto Intervento Filomena Bortone. “A Enzo Marino – recita l’encomio – fondatore, con altri, dei Falchi di Pronto Intervento di Fondi, ha supportato per oltre 33 anni l’associazione con abnegazione, disponibilità e spiccato senso di altruismo. Meraviglioso esempio di decisa adesione ai valori fondanti della Protezione Civile, difficilmente vedrà colmato il vuoto creato il 2 maggio 2021, lasciando la sua memoria come esempio per la collettività”.