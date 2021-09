Si è concluso dopo quattro mesi il progetto comprensoriale ‘Ambiente Aurunci 2021’

Il Commissario della XVII Comunità Montana Monti Aurunci, Alfieri Vellucci, informa che dopo quattro mesi di intensa attività su tutto il territorio dei sette Comuni facenti parte della Comunità Montana (Castelforte, Formia, Gaeta, Itri, Minturno, Santi Cosma e Damiano, Spigno Saturnia) si è concluso il progetto comprensoriale “AMBIENTE AURUNCI 2021” con interventi mirati alla manutenzione ambientale, alla viabilità rurale, alla sentieristica e alla difesa dei boschi dagli incendi estivi. Un progetto che ha permesso, tra l’altro, di contenere l’estensione dei gravi incendi estivi che questo anno hanno flagellato il territorio montano degli Aurunci.

Il progetto “AMBIENTE AURUNCI 2021” della Comunità Montana ha comportato un impegno finanziario complessivo di 100mila euro, con l’impiego di personale agro-forestale stagionale articolato in tre squadre e l’utilizzo degli automezzi forestali e dei trattori decespugliatori della Comunità Montana, nonché l’utilizzo del necessario materiale di supporto logistico ed operativo.





Il progetto ha permesso, in particolare, lo sfalcio dell’erba e delle siepi infestanti lungo le banchine e le pertinenze della viabilità locale, il taglio di vegetazione sporgente sulle sedi stradali , la pulizia di cunette e tombini lungo le strade rurali, la realizzazione di fasce antincendio boschivo. Il tutto con il coordinamento del Servizio Tecnico Ambientale della Comunità Montana, tenuto conto delle indicazioni dei Sindaci dei Comuni.

“Il taglio di siepi e lo sfalcio dell’erba infestante nel periodo primaverile ed estivo – evidenzia il Commissario della Comunità Montana Alfieri Vellucci – è un’attività necessaria in quanto nella viabilità locale occorre curare le siepi in modo da non restringere o danneggiare le sedi stradali, evitando di nascondere la segnaletica e di pregiudicare la buona visibilità per la circolazione automobilistica, motoristica e ciclistica.

Tenere siepi ed erba tagliate serve ai fini della sicurezza degli utenti stradali e a prevenire inneschi di incendi essendo l’estate il periodo più a rischio per tale calamità”.

Il progetto “AMBIENTE AURUNCI ” della Comunità Montana, avente una valenza pluriennale, costituisce un importante sostegno operativo per i Comuni del territorio oltre ad essere un servizio assai utile per la valorizzazione ambientale e turistica delle aree collinari e montane degli Aurunci”.