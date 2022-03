Incidente in montagna: quad in una scarpata e prende fuoco, due ferite

Incidente in montagna, venerdì pomeriggio, a Formia. Si è verificato intorno alle 17 sul monte Redentore, vedendo protagoniste due amiche di 30 e 31 anni che viaggiavano in sella a un quad, noleggiato per un’escursione che ha rischiato di finire in tragedia: terminato l’asfalto, mentre percorreva in discesa un piccolo passaggio sterrato il mezzo è finito fuoristrada, precipitando in una scarpata. Un volo di decine di metri, in seguito al quale il veicolo ha preso fuoco.

Il tutto è avvenuto in un’area particolarmente impervia e praticamente senza copertura di rete, circostanza che ha causato non pochi problemi con i collegamenti telefonici e radio. Soccorsi lunghi e a ostacoli, quelli messi in campo, ma rivelatisi salvifici. Merito di una staffetta dell’emergenza che ha visto innanzitutto il provvidenziale intervento dei vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Gaeta: mediante tecniche Saf si sono attivati per il recupero delle due ferite, e nel contempo hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio, evitando che le fiamme si propagassero.





A seguire, le donne sono state prese in carico dal personale del 118, con una delle due, residente a Itri, poi trasferita alla volta del San Camillo di Roma. Ad ogni modo, nonostante alcune fratture, non sarebbero in gravi condizioni.

La ricostruzione dell’esatta dinamica dell’accaduto – e di eventuali responsabilità – è al vaglio degli agenti del Commissariato, intervenuti a supporto dei vigili del fuoco. Ad attivarsi per l’incidente, anche il soccorso alpino.