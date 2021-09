I diversi prezzi dei droni per hobby e professione

Come molti di voi sapranno, il drone ha prezzi che possono variare, indicativamente, dai 50 euro fino a oltre 10.000 euro. Ovviamente diversi sono i fattori che incidono sul prezzo dei droni, sia a livello di materiali della componentistica, sia per funzionalità e scopi di utilizzo.

In questo articolo vorremmo suddividere in modo semplice e intuitivo in due macro categorie i droni in commercio per permettere agli interessati di destreggiarsi nelle offerte presenti oggi sul mercato, così come spiegato anche da Drone Blog News, blog specializzato nel settore droni.





Va da sé che un drone acquistato solo per diletto avrà delle funzionalità e delle caratteristiche strutturali completamente differenti da quelle di un drone professionale. Quest’ultimo infatti è parte integrante dell’attività lavorativa e professionale del suo utilizzatore.

Vediamo nel dettaglio le due macro categorie di cui vi abbiamo parlato.

Drone: prezzi per hobbisti

In genere i droni utilizzati per hobby hanno un costo che può partire anche dai 50 euro per arrivare a qualche centinaia di euro. Alcuni sono essenzialmente dei giocattoli che possono essere utilizzati anche dai più piccoli per approcciarsi a questo affascinante mondo. Sono modelli basilari, sprovvisti ovviamente di moltissime funzionalità.

Salendo leggermente di categoria incontriamo droni provvisti di GPS e batterie intelligenti che permettono di svolgere già diverse attività di ripresa decisamente soddisfacenti. In questa fascia troviamo per esempio il DJI Mini 2 che con il suo peso ridotto, solo 249 grammi, facilita anche l’utilizzo a livello burocratico. Questo drone ha prezzi che vanno da 459 euro nella versione base a 599 euro per la versione combo che comprende alcuni utili accessori aggiuntivi, potete trovarlo nei più famosi store online, fra cui Amazon.

Un altro esempio di drone di questa tipologia è l’Hubsan Zino Mini Pro, anche in questo caso con un peso inferiore ai 250 grammi. Questo drone ha prezzi che oscillano intorno ai 500 euro con una dotazione accessoria di batterie aggiuntive.

Potremmo dire che questi ultimi due esempi possono essere definiti anche droni semi professionali, in quanto la presenza del GPS, del return-to-home, di una fotocamera ad alta definizione e di una durata di volo vicina ai 15 minuti, li rendono degli strumenti che possono tranquillamente svolgere anche attività professionali.

Una sottocategoria è poi rappresentata dal drone Fpv i cui prezzi variano da 600 euro circa per i kit da assemblare autonomamente, a oltre 1200 euro per il modello pronto all’uso.

Drone: prezzi per professionisti

Passiamo ora alla categoria professione che include svariati modelli di drone dai prezzi che vanno dagli 800 euro a cifre decisamente più impegnative, anche oltre i 10.000 euro. Ovviamente la differenza sostanziale tra i vari costi è legata, in questo caso, alle funzioni di livello presenti sui vari modelli. Il mondo dei droni, infatti, è in continua e rapida evoluzione e questi mezzi raggiungono dei livelli di autonomia e professionalità veramente elevati.

A seconda quindi dell’obiettivo lavorativo che si vuole raggiungere, si può optare per un drone piuttosto che un altro, gestendo le varie funzionalità per ottenere i migliori risultati con un grado di precisione sempre maggiore.

Ecco perché il drone professionale ha prezzi così differenti. D’altronde differenti e sempre in continua crescita sono anche i campi di applicazione. Parliamo per esempio di fotogrammetria aerea, termografia, agricoltura di precisione o attività di rilievo e monitoraggio.

Solo per fare degli esempi vi indichiamo alcuni dei migliori modelli sul mercato a seconda dell’attività professionale che si intende svolgere.

Prezzi e modelli a seconda delle attività

In particolare per fotogrammetria e termografia aerea suggeriamo il DJI Phantom 4 RTK nel primo caso, e il DJI Mavic 2 Enterprise Dual nel secondo. Schematicamente il drone DJI Phantom 4 RTK è dotato di una camera con risoluzione a 20 mega pixel e ha un costo di circa 5000 euro, mentre il drone DJI Mavic 2 Enterprise Dual ha prezzi intorno ai 6000 euro e dispone di una termocamera ad alta risoluzione.

Infine il DJI Matrice 300 RTK è decisamente ottimale per attività di rilievo e di agricoltura di precisione. Questo drone ha prezzi che oscillano intorno ai 15.000 euro a seconda degli accessori e dispone di tutta una serie di accessori importantissimi per il rilievo, fra cui una camera fotogrammetrica ed un laser scanner.

Per svolgere ciascuna di queste attività è opportuno scegliere il modello di drone migliore per funzionalità, analizzando ovviamente anche il rapporto qualità/prezzo. Sicuramente l’investimento iniziale potrà essere per molti impegnativo, ma va considerando che esso sarà ammortizzato nel tempo e coperto da quanto ricavato dallo svolgimento di questi servizi offerti ai committenti. Esistono poi incentivi statali per le aziende che decidono di investire nelle nuove tecnologie, come i droni. Interessarsi su questi aspetti è uno step che consigliamo anche alle start up e ai giovani imprenditori che potrebbero così approcciarsi a questo mondo con maggior agevolezza.

Un mondo, quello dei droni, in continua evoluzione che propone modelli, accessori e funzioni sempre più innovativi. Il nostro consiglio per la scelta del vostro velivolo è di affidarsi a rivenditori professionisti che sappiano consigliarvi sul modello meglio rispondente alle vostre esigenze per rendere il vostro investimento realmente proficuo.