A Latina palestre meno care che nel resto d’Italia

Nel capoluogo pontino a quanto pare, i cittadini che, a inizio anno, o dopo le feste vogliono darsi alla buona pratica dell’attività fisica possono farlo quasi in tranquillità, in quanto, a Latina, i costi delle palestre sono tra i più bassi in Italia.

A far emergere questa singolare ricerca il sito web Nutrasmart.it. 35 euro al mese, sembra essere il costo medio per potersi allenare a Latina, contrariamente a cifre molto più elevate in quasi tutti i capoluoghi di provincia e ancor più in città grandi quali, ad esempio, la stessa Roma, che nonostante collocata poco lontano dal territorio pontino ha cifre medie anche superiori al doppio.