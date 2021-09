Trasporto scolastico, il punto nel vertice in Prefettura

Si è tenuto nella mattina odierna, presso questa Prefettura, un ulteriore incontro sul tema del trasporto scolastico a seguito dell’approvazione del Piano operativo per l’anno 2021/2022. Obiettivo quello di effettuare un monitoraggio sull’andamento dei trasporti a dieci giorni dall’avvio del nuovo anno scolastico.

Alla riunione, presieduta dal Prefetto, hanno preso parte i Vertici delle Forze di Polizia, l’ASL, la Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, i Comuni di Terracina, Formia, Cisterna e Gaeta.





Nel corso dell’incontro non sono state segnalate particolari criticità di sistema legate ai mezzi del trasporto scolastico, anche se è stata evidenziata, da parte dell’Ufficio scolastico, che alcuni istituti della Provincia, di fronte alle nuove fasce orarie previste dal Piano, hanno richiesto alla Regione di considerare un possibile, ulteriore potenziamento ad hoc delle corse in atto.

Il dirigente dell’Ufficio scolastico ha, altresì, evidenziato come siano state soddisfatte quasi tutte le richieste di variazione per motivate esigenze logistico-territoriali, segnalando che per l’istituto Ramadù di Cisterna l’Ufficio scolastico Regionale sta valutando la possibilità di concedere una deroga agli orari di ingresso.

Dalla sintesi degli interventi è emersa una sostanziale approvazione, da parte dei Sindaci, del nuovo schema operativo, reso particolarmente efficace dalla sua flessibilità, attraverso misure calibrate alle esigenze territoriali, derivante dai rapporti diretti tra i Comuni e la Regione.

Non sono state, altresì, riscontate criticità nei controlli presso gli istituti scolastici, effettuati dalle Forze di polizia statali e locali alla luce delle indicazioni contenute nel Piano e rese operative a seguito di specifici tavoli tecnici svoltisi presso la Questura.

Nel corso della riunione sono stati anche forniti, da parte dell’ASL, i dati relativi alle attività di screening effettuate, attraverso i test salivari, presso tre istituti scolastici della Provincia: dai risultati al momento acquisiti non sono emersi casi di positività tra gli studenti interessati. L’ASL ha assicurato che le attività proseguiranno nei prossimi giorni presso altri plessi scolastici, evidenziando che, allo stato attuale, non sono stati riscontrati cluster legati al mondo scolastico.