Dopo la querela contro il sindaco di Formia, nuove note di sostegno alla Villa

Tiene banco a Formia la denuncia per diffamazione degli Ascione contro il sindaco di Formia Paola Villa. Tra le note in supporto della prima cittadina, quello del Centro per l’inclusione Sociale e Culturale la CasaGiusta che prende le difese della Villa citando Alda Merini.

Paola Villa, Sindaco di Formia

“Il collettivo e le associazioni della CasaGiusta, Centro per l’inclusione sociale e culturale del comune di Formia, esprimono la massima solidarietà al sindaco Paola Villa per la querela e le accuse di diffamazione ricevute dopo essere intervenuta con precise dichiarazioni alla Commissione regionale antimafia facendo nomi e cognomi delle famiglie e dei clan che da anni inquinano, e continuano ad inquinare, la vita politica economica e sociale della nostra città.

Per opporsi alla camorra e alle sue dinamiche sociali, culturali economiche e politiche è indispensabile avere un pensiero unico e portare avanti una battaglia contro la mentalità malavitosa perché ciò che più temono i camorristi è la perdita del consenso, le reazioni dignitose delle persone, la determinazione al rifiuto degli opportunismi quotidiani.

Ribadiamo, con alcune strofe di Alda Merini, la nostra solidarietà alla sindaca e a tutti/e coloro che quotidianamente NON scendono a compromessi con camorristi e malavitosi,

La mafia sbanda,

la mafia scolora

la mafia scommette,

la mafia giura

che l’esistenza non esiste,

che la cultura non c’è,

che l’uomo non è amico dell’uomo.

La mafia è il cavallo nero

dell’apocalisse che porta in sella

un relitto mortale … …“