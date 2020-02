Sport, cultura ed inclusione sociale: se ne parla sabato a Fondi

Questo sabato, 15 febbraio, alle ore 18.00, presso la sede di “Fare Verde” Fondi e Associazione “Articolo Ventiquattro” in Via Cesare Balbo 12, parleremo di Sport e Inclusione Sociale / Cultura per tutti, due tra le sfide più importanti che ci propone il 2020. Lo faremo insieme a:

SIMONE NARDONE, Portavoce del Comitato Promotore per la “Casa della Cultura” di Fondi

FRANCESCO GIORGIO, ASI Associazioni Sportive e Sociali Italiane

FRANCESCOPAOLO DE ARCANGELIS, Presidente Associazione “Articolo Ventiquattro”

FRANCESCO CICCONE, Presidente del Gruppo Locale di “Fare Verde”

L’attività sportiva e la cultura per tutti: oggi quanti giovani possono accedervi realmente? Quante famiglie hanno la possibilità di garantire ai propri figli un percorso sportivo o una formazione culturale completa? Lo Sport può diventare veicolo di messaggi sociali? La Cultura può osteggiare la crisi di valori che sembra essersi impossessate di tanti adolescenti? Di questo e tanto altro si parlerà sabato alle 18.00.