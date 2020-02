Incidente tra Fondi e Monte San Biagio: postina si ribalta con l’auto di servizio

(foto archivio)

Un incidente autonomo che ha visto coinvolta una portalettere e l’auto su cui viaggiava si è verificato ieri, mercoledì 12 febbraio, tra i comuni di Fondi e Monte San Biagio.

Per cause che sono al vaglio, la donna, durante il servizio di consegne, ha perso il controllo della sua Panda aziendale in una traversa della via Appia. Pochi secondi e si è ritrovata capovolta, senza possibilità di uscire dall’abitacolo. Grazie al GPS satellitare presente sulle vetture di Poste, è scattato l’allarme.

Sul posto prontamente intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e anche i vigili del Fuoco provenienti da Terracina. Grazie a questi ultimi la donna è stata estratta dall’auto e trasportata al pronto soccorso.

Fortunatamente solo molta paura ma nessuna conseguenza grave per la donna, che è stata dimessa poco dopo: se la caverà con una prognosi di alcuni giorni.