Tiziano Ferro da Sanremo pensa a Latina, compenso a 5 associazioni

La notizia viene battuta da tutte le testate nazionali e rimbalza, per forza di cose su quelle locali. Tiziano Ferro, il noto cantante originario di Latina che quest’anno sarà al settantesimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo tutte le sere come ospite, ha deciso di donare il proprio compenso a cinque associazioni del territorio pontino.

Avis, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Centro Donna Lilith, Associazione Valentina Onlus e Associazione Chance For Dogs ringraziano la star pontina con una nota congiunta in cui spiegano “Tiziano ha scelto di dedicare la sua partecipazione a Sanremo alla città che l’ha visto nascere”, come riportato da Ansa.it.