Pusher indiano finisce in manette a Sabaudia

Nella tarda serata del 29 gennaio 2020, in Sabaudia, militari della locale stazione carabinieri, nel corso di servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, traevano in arresto in flagranza di reato, un cittadino indiano 36 enne.

Nella circostanza, i militari operanti, nel corso del servizio di osservazione in quella località Molella, notavano il predetto muoversi con fare sospetto, unitamente ad altri connazionali, ed alla vista dei Carabinieri lo stesso tentava invano di allontanarsi repentinamente. Fermato e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di n. 25 involucri di sostanza stupefacente tipo “eroina”, per un peso complessivo di gr. 5,5.

In seguito a contestuale perquisizione domiciliare veniva altresì rinvenuto materiale idoneo al confezionamento e alla pesatura di precisione. La sostanza è stata sottoposta a sequestro, mentre l’ arrestato trasferito ai domiciliari in attesa di giudizio con rito direttissimo.